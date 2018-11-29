اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يبحث مع رئيس الوزراء المشروعات القومية ويوجه بتطبيق أعلى المعايير.

السيسى يبحث مع رئيس الوزراء المشروعات القومية ويوجه بتطبيق أعلى المعايير

السيسي يوجه بتلبية طلبات سائقة التروسيكل ويؤكد: مروة نموذج مشرف لشباب مصر

الحكومة: وقف إصدار تراخيص "التوك توك" مؤقتا للحد من ظواهره السلبية

رئيس الوزراء يعلن انطلاق المرحلة الثانية للقضاء على فيروس سى مطلع ديسمبر

التموين: إلزام التجار بكتابة أسعار جميع المنتجات والسلع بالمرحلة الثانية

التأمينات تناشد أصحاب المعاشات اصطحاب الرقم القومى لتحديث البيانات

محامى ترامب السابق يعترف بالكذب على الكونجرس بقضية تدخل روسيا بالانتخابات

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

رسمياً.. الزمالك يشكو أحمد الشناوى لاتحاد الكرة لرد 8 ملايين جنيه