اجتماع المجلس التنفيذى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد للدول الأفريقية بالرقابة الإدارية

التقى اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأعضاء المجلس التنفيذى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية الذى يضم فى عضويته أجهزة مكافحة الفساد لعدد 36 دولة تتعاون جميعها في إطار إتفاقية مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ببذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه.

وتناول اللقاء بعض الموضوعات علي أجندة المجلس من أهمها مناقشة إعداد وإصدار الخطة الإستراتيجية للإتحاد 2022/2019، والإعداد للمؤتمر الرابع للجمعية العامة المقرر انعقاده خلال شهر أبريل القادم بالقاهرة.



اجتماع المجلس التنفيذى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية بهيئة الرقابة الإدارية (2)

وفى إطار البرنامج أعدت الهيئة زيارة لأعضاء المجلس لمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للوقوف علي الفرص التدريبية والدراسية المتاحة بها ، حيث أبدى أعضاء المجلس تقديرهم لحجم ومكانة الأكاديمية والقدرات المتاحة بها وما تقدمه من إسهامات للمتخصصين والهيئات المعنية بعلوم مكافحة الفساد وعلوم التنمية الإدارية الأخرى.



اجتماع المجلس التنفيذى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية بهيئة الرقابة الإدارية

وطالب المجلس من رئيس هيئة الرقابة الإدارية الدعم الفني والعلمي للعديد من الدول الأعضاء بالإتحاد ، وهو الأمر الذي لقي قبول وترحاب من رئيس هيئة الرقابة الادارية بتقديم كافة أوجه التعاون في هذا الشأن