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إصابة 4 أشخاص فى حوادث مختلفة بمركزى دمنهور وأبو المطامير بالبحيرة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:43 ص
إصابة 4 أشخاص فى حوادث مختلفة بمركزى دمنهور وأبو المطامير بالبحيرة حادث تصادم-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 4 أشخاص بجروح طعنية وكدمات مختلفة بانحاء الجسم فى عدة حوادث بمركزى دمنهور وأبو المطامير بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى اخطارا بالوقائع من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. 


وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور من كل من  "ج ر س"، 42 سنة، ووالده "ر س ع"، 67 سنة، فلاح، مصابان بكدمات، وسحجات ومقيمان بقرية الشوكه دائرة المركز بقيام كل من "ح ر م"،  75 سنة، فلاح، ونجله زكريا، 50 سنة، فلاح، والمقيمان بذات الناحية بالتعدى عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما المُشار إليها  لخلافات بسبب الجيرة.

بسؤال المشكو في حقهما أنكرا ما نسب إليهما واتهما المُبلغان بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بكدمات وسحجات .

كما بلغ لمركز شرطة أبوالمطامير من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بإحداث إصابة بنفسه داخل منزله بقرية المهدية، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود "م ج ع"،58 سنة، فلاح، داخل منزله بذات الناحية، مصابا بجرح نافذ مع إستقرار السكين بالبطن.


تم نقل المصاب المذكور لمستشفى أبوالمطامير العام وتحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندريه للعلاج، وبسؤاله شفاهةً اتهم نجل شقيقته "محمد ف ز م"،  هارب بالتعدى عليه بسكين وإحداث إصابته لخلافات بينهما بسبب الميراث.


بسؤال كل شهود الواقعة قرروا عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب المذكور، مؤكدين قيامه بإحداث إصابته بنفسه بسبب الخلافات المُشار إليها، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

كما وصل إخطار لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "م ن م"، 50 سنة، عامل، ومقيم بدائرة القسم مصابا باشتباه نزيف داخلى بالمخ وغيبوبة تامة ، ولا يمكن إستجوابه.


بسؤال زوجته "م م ح"، 50 سنة، ربة منزل ومقيمه بذات الناحيه اتهمت "ح م ال"، 28 سنة،  ومقيم بذات الناحية بالتعدى على زوجها المذكور بعصا كانت بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها  لخلافات بينهما بسبب المصاهرة. 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثاً إصابته.

 


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