إزالة 1036 مترا تعديات على الأراضى الزراعية بمنطقة أبو ترك فى السويس

السويس – السيد فلاح

أسفرت حملة إزالة التعديات علي الأراضى الزراعية الخاصة بنطاق حي الجناين فى السويس، والتي قامت بها مديرية الزراعة بمحافظة السويس عن تنفيذ 4 قرارات بعدد 5 حالات إزالة تعديات علي أراضي زراعية علي مساحة 1036 مترًا مربعاً بمنطقة أبو ترك بحي الجناين.

شارك في الحملة كلا من اللواء محمد عبد المعتصم نائب مدير أمن وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس واللواء حسن ترك مساعد مدير الأمن وبإشراف اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس.

كما شارك أيضًا سمير الجزار، مدير مديرية الزراعة وسمير سعيد، رئيس حي الجناين والعميد هيثم الشوربجي مدير شرطة المرافق ومدحت مصطفي كمال مدير عام إدارات الأملاك وممثلي والجيش الثالث الميداني وقوات من مديرية الأمن قسم شرطة الجناين ومديري إدارة الأزمات وحماية أملاك الدولة والإدارات الهندسية بالحي.