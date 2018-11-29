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أمين عام "الصحفيين الأفارقة": العلاقات المصرية الإفريقية تاريخية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:29 م
أمين عام "الصحفيين الأفارقة": العلاقات المصرية الإفريقية تاريخية نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
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قالت الدكتورة زينب عباس أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة، إن العلاقات المصرية الإفريقية تضرب جذورها في أعماق التاريخ، مضيفة: "نحن أبناء قارة واحدة واهتمام مصر وقيادتها لم ولن يتوقف فى إفريقيا، فإفريقيا على رأس أجندة أعمال الرئيس السيسي الذي طالب في لقائه الأخير بشباب العالم بضرورة تحويل مدينة أسوان بجنوب مصر لعاصمة للثقافة الإفريقية من أجل مزيد من التواصل والتقارب والمعرفة".
 
وأضافت زينب عباس خلال كلمة لها فى الحفل الذى ينظمه مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لختام دورة الصحفيين الأفارقة الثانية والخمسين، أن الدورات التى تنظم للصحفيين الأفارقة تهدف إلى الجمع بين أشقاء القارة الواحدة بعيداً عن الكراهية أو التغرات القبيلية أو العنصرية أو الدينية وهي أسمى رسالة للصحافة وهذه أقلام الشرفاء.
 
وشددت على حرص الاتحاد على مزيد من التقارب والتواصل، لافتة إلى أن الاتحاد سيقوم قريبا بإنشاء موقع خاص يكون بمثابة لسان حال كل صحفي بالقارة السمراء والاستفادة من الدور الإيجابي لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة والإبحار في تلك التكنولوجيا.
 

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