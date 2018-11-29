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أكثر من 3 آلاف سائح يغادرون مطار القاهرة متوجهين للمدن السياحية المصرية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:32 م
أكثر من 3 آلاف سائح يغادرون مطار القاهرة متوجهين للمدن السياحية المصرية مطار القاهرة الدولي
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس انطلاق 32 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية لنقل 3 آلاف و837 سائحا مصريا وأجنبيا، تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

 

وسيرت مصر للطيران من مطار القاهرة 9 رحلات إلى مدينة الأقصر، و6 رحلات إلى مدينة أسوان، و8 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و5 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كلا من مدينة برج العرب ومرسى علم وأسيوط وسوهاج.

 

 كما سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولى 4 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى كلا من مدينتى الغردقة كما سيرت شركة اير كايرو رحلة واحدة إلى مدينة الاقصر.

 

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.

 

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية.

 


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