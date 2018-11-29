أسهم أوروبا تقتدى بالمكاسب الأمريكية بعد تصريحات الاحتياطي

رويترز

انضمت الأسهم الأوروبية إلى موجة صعود نظيرتها الأمريكية الليلة الماضية بعد تصريحات تصب فى اتجاه التيسير النقدى من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) مما عزز ثقة المستثمرين تجاه أسواق الأسهم رغم عدم التيقن بشأن تصعيد محتمل فى النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش مع صعود جميع البورصات الرئيسية ومعظم القطاعات وبهامش مريح.

ويقلل المتعاملون الآن من خطر رفع سريع لأسعار الفائدة قد يضر بالاقتصاد الأمريكى وسوق الأسهم بعد أن قال باول إن سعر الفائدة القياسى الحالى "أقل بقليل فحسب" من تقديرات مستوى لا يكبح الاقتصاد ولا يعززه.

وكتب نيل ولسون محلل السوق لدى ماركتس.كوم "إذا كنت تبحث عن محفز لموجة صعود فى الأسهم خلال ديسمبر كانون الأول، فقد حصلت عليه الليلة الماضية من مجلس الاحتياطي."

وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، التى كانت من بين الأشد تضررا خلال موجة البيع الأخيرة، المؤشرات فى أنحاء القارة.