video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب ترتفع 3.5 جنيه.. وعيار 21 يسجل 611 جنيها للجرام

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:09 ص
أسعار الذهب ترتفع 3.5 جنيه.. وعيار 21 يسجل 611 جنيها للجرام الذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس بقيمة 3.5 جنيه عقب عودة سعر الذهب عالميا للتحرك مجددا لترتفع الأوقية من 1214 إلى 1226 بزيادة قدرها حوالى 12 دولارا.

 

وسجل سعر الذهب فى مصر لعيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 611 جنيها بعد أن سجل أمس 607.5 جنيها طوال تعاملات أمس.

 

وقال إيهاب واصف عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن سعر الذهب فى المعاملات الفورية قفز 1% إلى 1226.04 دولار للأوقية بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) جيروم باول حول إبطاء الزيادات فى أسعار الفائدة وهو ما أثر إيجابا على سوق الذهب عالميا.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 523.70 جنيه

عيار 21 : 611 جنيها

عيار 24 : 698.98 جنيه

الجنيه الذهب : 4888 جنيها

السعر العالمى : 1226 دولار

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

 

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلى مصحوبا بسعر كافة الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

 

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى، ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.

 

أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-11-2018 فى مصر

اسعار الذهب

الذهب اليوم

الذهب

سعر الذهب

اخبار الاقتصاد

المشغولات الذهبية




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة