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أسعار الذهب اليوم 29-11-2018 فى مصر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:29 م
أسعار الذهب اليوم 29-11-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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أكد تجار الذهب أن أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس، سجلت ارتفاعا بقيمة 3.5 جنيه، وذك عقب عودة سعر الذهب عالميا للتحرك مجددا لترتفع الأوقية من 1214 إلى 1226 بزيادة قدرها حوالى 12 دولارا الأمر الذى أثر على سعر الذهب اليوم فى مصر.

 

عيار الذهب 21
 

وسجل سعر الذهب اليوم فى مصر لعيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 611 جنيها بعد أن سجل أمس 607.5 جنيها طوال تعاملات أمس، وتعد هذه الزيادة فى أسعار الذهب لمصر مقدمة لزيادات أخرى فى ظل استمرار تعافى سعر الذهب عالميا.

 

وقال إيهاب واصف عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن سعر الذهب فى المعاملات الفورية قفز 1% إلى 1226.04 دولار للأوقية بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) جيروم باول حول إبطاء الزيادات فى أسعار الفائدة وهو ما أثر إيجابا على سوق الذهب عالميا.

 

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 523.70 جنيه

عيار 21 : 611 جنيها

عيار 24 : 698.98 جنيه

الجنيه الذهب : 4888 جنيها

السعر العالمى : 1226 دولار

 

سعر الذهب اليوم
 

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

 

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلى مصحوبا بسعر كافة الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

 

 

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.

 

مصنعية الذهب

 

أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.

 


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