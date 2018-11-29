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أحمد الجارالله: توقف المصانع وازدياد سخونة المظاهرات يهدد اقتصاد إيران

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:45 ص
أحمد الجارالله: توقف المصانع وازدياد سخونة المظاهرات يهدد اقتصاد إيران أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية
كتب محمد رضا
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قال أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن المظاهرات تسخن فى المدن الإيرانية، ومصانع الأحواز المهمة متوقفة عمالها فى مظاهرات يومية مستمرة على الرغم من التهديدات الأمنية التى فشلت فى قمع المظاهرات التى تزداد شراسة".

تدوينة أحمد الجارالله
تدوينة أحمد الجارالله

 

وأضاف رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، "عمال المصانع فى المدن الإيرانية كلهم إلى الإضراب، المصانع الإيرانية المهمة تتوقف عن الإنتاج، والوضع الاقتصادى يزداد سوء والضغط الدولى مستمر لتمكين الشعب الإيرانى من إسقاط نظامه الكهنوتى المدمر المحارب من كل دول العالم".

وتابع أحمد الجارالله، "بعد رحيل الرئيس المصرى جمال عبد الناصر، حدث عراك سياسى من سيخلفه، العراك كان بين سوريا حافظ الأسد، وعراق صدام حسين، "عبد الناصر" استطاع بشعبيته العربية أن يصبح القرار العربى فى يده، والآن كل الأفعال القطرية غايتها أن تسيطر على القرار العربى وتساندها تركيا ليصبح قرار عربى إسلامى".

 


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