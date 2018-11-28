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29 جريحاً فى تفجير انتحارى أقصى شمال الكاميرون

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:05 م
29 جريحاً فى تفجير انتحارى أقصى شمال الكاميرون الشرطة الكاميرونية
أ ف ب
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جُرح 29 شخصاً على الأقل فى اعتداء انتحارى نفذته الأربعاء امرأة فى بلدة أمشيدى فى أقصى شمال الكاميرون التى تشهد بشكل منتظم هجمات ينفذها جهاديو بوكو حرام من نيجيريا المجاورة، حسب ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

وأكد مسؤول أمنى محلى طلب عدم الكشف عن اسمه أن "انتحارية فجّرت نفسها هذا الصباح فى أمشيدى" و"سجّلنا (سقوط) 29 جريحاً، بعضهم أُجلى إلى مورا"، كبرى المدن فى المنطقة.

وأكد المصدر مقتل انتحارية ثانية قبل أن تتمكن من تنفيذ التفجير، على أيدى جنود نُشروا فى المدينة لمحاربة بوكو حرام، بحسب هذا المصدر.

 

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الشرطة الكاميرونية

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