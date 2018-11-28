16 توصية للمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية

أصدر المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، والذى عقد بمصر خلال الفترة الماضية، 16 توصية عقب نهاية المؤتمر وهي:

1- قيام الجهات العربية العاملة فى قطاع الصناعات التعدينية بالاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات المتخصصة فى مجال التحول الرقمى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

2- دراسة التحديات التى تواجه عملية التنجيم العشوائى وتداعياتها على الاقتصاد القومى للدول بالإضافة إلى البيئة المحيطة وإعداد تصور لمعالجة هذه المشكلة.

3- إعادة تدوير مخلفات الأنشطة التعدينية من خلال تصنيفها والرفع من جودتها.

4- التعاون المشترك بين الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية والمراكز البحثية المتخصصة لإجراء التجارب النصف صناعية على الخامات ذات القيمة المضافة كدراسات جدوى لإقامة صناعات تعدينية ذات مردود اقتصادى.

5- حث الجهات العربية المعنية لاعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة فى قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات على المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

6- التأكيد على الدور المحورى الذى تحظى به المسئولية المجتمعية لشركات التعدين فى الاستجابة للمطالب الاجتماعية والبيئية لتعزيز إسهام قطاع التعدين محلياً فى التنمية المستدامة.

7- إعداد دراسة لتحسين المنظومة التشريعية وتطوير صيغ عقود البحث والاستثمار وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن فى حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف.

8- دعم الدراسات الفنية التى تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لصالح الدول العربية من خلال موافاتها بالمعلومات والبيانات ومنها المعادن الاستراتيجية المستخدمة فى الطاقة المتجددة.

9- الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية المتخصصة فى وضع استراتيجية وخارطة الطريق لتحسين استغلال الثروات المعدنية العربية.

10- دعوة الشركات المتخصصة لإعداد دراسات جدوى فنية ومالية واقتصادية للمعادن ذات القيمة المضافة.

11- تشجيع المؤسسات للقيام بمشروعات صغيرة ومتوسطة فى قطاع التعدين من خلال توفير آليات تمويل.

12- وضع إطار مؤسسى شامل وقوى لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعدين لتجنب الآثار السلبية فى الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال.

13- دعوة الدول العربية لتحديث التشريعات المنجمية وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمار فى قطاع التعدين.

14- تحديث القوانين والتشريعات القائمة وذلك بإدراج متطلبات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وحث الشركات والجهات العاملة فى مجال التعدين للعمل بها.

15- توجيه الشكر والتقدير إلى وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على التنظيم الجيد والمتميز للمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له بمحافظة القاهرة من الفترة 26-28 نوفمبر 2018 .

16- توجيه الشكر والتقدير للشركات الراعية للمؤتمر والمعرض المصاحب له وإلى كافة مقدمى أوراق العمل .

وفى النهاية يرفع المشاركون فى المؤتمر برقية شكر وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعاية المؤتمر وتشريفه افتتاح أعماله.