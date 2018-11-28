وكيل زراعة الشرقية: نستهدف زراعة 410 آلاف فدان قمح هذا العام

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إن مديرية الزراعة تستهدف زراعة 410 ألف فدان هذا العام وتم زراعة 200 ألف فدان حتى الآن وأن الشرقية تصدرت محافظات الجمهورية فى الكساحات المنزرعة وتوريد الأقماح العام السابق المديرية تهتم بشكل بالغ بمحصول القمح بما أنه يعد محصولا استراتيجيا وتضافر جميع الإدارات فى دعم المزارع وإرشاده منذ بداية الزراعة وحتى إتمام الحصاد.

وأضاف، ميعاد زراعة القمح فى الوجه البحرى يكون خلال الفترة من 15 : 30 نوفمبر

ويجب اتباع عدة خطوات تسمى خدمة الأرض وتبدأ بحرث الأرض مرتين متعامدتين وتزحف لتسوية التربة وبعدها يبدأ المزارع فى زراعتها وهناك عدة طرق للزراعة

أولا: الزراعة "العفير بدار" وفيها تبذر التقاوى عقب الخدمة ثم تغطى جيدا ثم تقسم الأرض إلى أحواض مساحتها 2 × 3 قصبة ( 7 × 10.5 متر ) ثم تروى رية الزراعة وفى حالة تأخير ميعاد الخدمة والزراعة يمكن زراعة القمح فى جور على الخطوط بعد القطن والذرة بدون خدمة ويوضع من 4 : 5 بذور بالجورة وتكون المسافة بين الجورة والأخرى 10 سم ويمكن استعمال العزاقة مرة واحدة ثم بذر التقاوى والتزحيف لتغطية الحبوب وطريقة التسميد يتم وضع 60 كجم / فدان من قمح الخبز، 70 كجم / فدان من قمح الديورم.

ثانيا زراعة "العفير باستعمال آلات التسطير " وفيها تعاير السطارة وتضبط المسافة بين السطور إلى 12 – 13 سم وعمق زراعة 3 – 5 سم من سطح التربة ويتم تسميدها بوضع 50 كجم / فدان من قمح الخبز، 60 كجم / فدان من قمح الديورم.

ثالثا "الزراعة الحراتى" وهذه الزراعة لا ينصح باستعمالها إلا فى حالة الأراضى الموبوءة بالحشائش وفيها تبذر التقاوى فى أرض مستحرثة ( بها نسبة رطوبة كافية للانبات ) ثم تحرث التربة بالمحراث الحفار حرثا غير عميق لتغطية التقاوى ثم التزحيف لاستكمال تغطية البذور للمحافظة على نسبة الرطوبة الكافية للإنبات ويتم تسميدها بوضع 70 كجم / فدان من قمح الخبز، 80 كجم / فدان من قمح الديورم.

رابعا " الزراعة على مصاطب " الزراعة على مصاطب نقرا حيث يتم عمل مصاطب بعرض 120 – 140 سم تزرع على ظهرها 5-6 سطور نقر ( 15 سم بين السطر والآخر ) على أن تكون المسافة بين الجور 10 سم ثم تقام القنى ويتم الرى عقب الزراعة حتى التشبع ( يغطى الماء ظهر المصطبة دون إغراق على أن يتم الرى بعد ذلك بالنشع.

خامسا " الزراعة على مصاطب بدار " حيث يتم البدار بعد الخدمة ثم تقام المصاطب ويتم الرى عقب الزراعة كما سبق وتتميز هذه الطريقة بترشيد استهلاك المياه والسماد وتوفير ربع كمية التقاوى وزيادة كثافة وانتظام نمو النباتات وزيادة المحصول خاصة الزراعة على المصاطب.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن طريقة الرى هى أن كل فدان القمح يحتاج حوالى 4 – 5 ريات فى الوجه البحرى، 5 – 6 ريات فى الوجه القبلى بالاضافة إلى رية الزراعة يكون الرى بعد ذلك على الحامى وتعطى رية المحاياة ( التشتية ) بعد حوالى 21 يوم من الزراعة ويوالى الرى بعد ذلك كل 25 يوم فى الوجه البحرى وكل 20 يوم فى الوجه القبلى ويمنع الرى عند وصول 50 0/0 من الحقل لمرحلة النضج الفسيولوجى ( يتميز باصفرار السلامية الاخيرة التى تحمل السنبلة).