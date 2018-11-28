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وفد سياحى من انجلترا وكندا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:33 ص
وفد سياحى من انجلترا وكندا يزور المناطق الأثرية بالمنيا جانب من الزيارة
فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً أجنبياً قادماً من دولتي انجلترا وكندا، لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية. 

وأوضح الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن زيارة الوفد استمرت لمدة يومين، حيث شمل برنامج الزيارة منطقة آثار بني حسن بأبو قرقاص ومنطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل بملوي.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس ومنطقة آثار الأشمونين وهي تقع علي بعد 8 كم شمال غرب مركز ملوي، وكذلك منطقة آثار بني حسن وهي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم تلك المنطقة 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى لحكام مقاطعة الغزال وتحمل بعض المقابر الكبيرة نقوش السيرة الذاتية لصاحبها مع مشاهد من الحياة اليومية والحرب والصيد والرياضة .

كما تضم محافظة المنيا احد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير وبها كنيسة "السيدة العذراء"، إحدى أقدم الكنائس الأثرية في مصر، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني، كما شهدت صفحات مجيدة من تاريخ الفتح الإسلامي لمصر، حيث يُطلق عليها مدينة الشهداء، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

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