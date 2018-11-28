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ضمن جولته لتنشيط السياحة..

وفد رابطة "هابى تايمز" يزور مكتبة مصر العامة بالمنيا

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:28 م
وفد رابطة "هابى تايمز" يزور مكتبة مصر العامة بالمنيا جانب من الزيارة
فريق المحافظات
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زار وفد رابطة هابى تايمز لتنشيط السياحة الداخلية، مقر مكتبة مصر العامة بالمنيا، ضمن جولتهم بالمحافظة، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمنيا، حيث تستمر الزيارة من 26/11حتى 30/11 .

ورافق الوفد خلال زيارته للمكتبة دكتور ثروت الازهري مدير ادارة السياحة بالمحافظة، حيث شملت جولة الوفد بالمكتبة تفقد عدد من الاقسام، منها قاعة الهوايات وقاعة الاطلاع، وقاعة تدريب الكمبيوتر واللغات وقاعة الاجتماعات والدوريات وحديقة الأطفال والمسرح المكشوف.

وأوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن الوفد وصل مرسي نفرتيتي بالباخرة هاميس، وتم عمل جوله نيلية تخللها فقرات فنية وكورال أطفال وجولة حرة لزيارة المكتبة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا ان المكتبة تحوى بين أركانها عدد كبير من الكتب والمقتنيات الثقافية والدوريات الهادفة في جميع المجالات، التي تسهم في الارتقاء بالفكر وتنمية المعرفة في شتى مناحي الحياة.

وتعد المكتبة أحد فروع مكتبات مصر العامة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتمثل صرحا ثقافيا ومنارة جديدة للعلم والمعرفة فى محافظة المنيا.

 

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