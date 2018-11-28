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وزير بريطانى سابق يكشف: ترامب عرض اتفاق تجارة حرة مع لندن وماى رفضته

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:53 م
وزير بريطانى سابق يكشف: ترامب عرض اتفاق تجارة حرة مع لندن وماى رفضته الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى
كتبت رباب فتحى
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زعم أوين باترسون، الوزير البريطانى السابق، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عرض على تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا صفقة تجارية حرة عندما زار البلاد منذ أربعة أشهر، لكن رفضته الأخيرة، بحسب صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية. 
 
وقال باترسون، إن مساعدى الرئيس الأمريكى أخبروه أن ترامب عرض اتفاق تجارة حرة عندما التقى ماى فى تشيكرز، فى يوليو الماضى، لكنها قالت له إن المملكة المتحدة "ليست مستعدة". 
 
وتأتى هذه التصريحات بعد تلميح الرئيس الأمريكى، أن اتفاق بريكست الذى قدمته تيريزا ماى من شأنه أن يهدد الاتفاق التجارى بين البلدين، قائلا إن خطة الانسحاب تصب فى صالح الاتحاد الأوروبى. 
 
اضطرت ماى إلى رفض التقييم القاتم خلال زيارة لويلز يوم الثلاثاء، حيث أصرت على أن داونينج ستريت "كان بالفعل يتحدث" إلى الولايات المتحدة "حول نوع الاتفاق فى المستقبل.
 
وأكدت ماى أن بلادها ستتمكن من عقد اتفاقيات تجارية جديدة -من بينها اتفاقيات مع الولايات المتحدة- بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.
 
 وقالت ماى -فى كلمتها فى ويلز خلال جولتها فى بريطانيا للترويج لاتفاق بريكست بشكل مباشر مع الشعب البريطانى- "إننا سنكون قادرين خارج الاتحاد الأوروبى على اتخاذ القرارات المتعلقة بسياستنا التجارية، فهو لم يعد قرارا ستتخذه بروكسل". 

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