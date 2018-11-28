وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب "ميدوزا -7" رفقة نظيريه باليونان وقبرص

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والسيد بانوس كامينوس وزير الدفاع اليونانى والسيد سافاس إنجيليديس وزير الدفاع القبرصى المرحلة الرئيسية للتدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا -7"، والذى تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص ويستمر لعدة أيام غرب جزيرة كريت باليونان.

حيث شمل التدريب عدد من الأنشطة والفعاليات أظهرت مستوى التعاون والتنسيق الوثيق بين القوات والقدرة على العمل الجماعى المشترك .

بدأت المرحلة الرئيسية بوصول القائد العام للقوات المسلحة يرافقه وزيرا الدفاع اليونانى والقبرصى إلى حاملة المروحيات انور السادات المشاركة بالتدريب حيث استمع الوزراء إلى عرض تقديمى للأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها فى المراحل الأولى، كذلك القيام بجولة تفقدية للميسترال وقاعات الدراسة لطلبة الكلية البحرية المشاركين فى معسكر التدريب الخارجى، أعقبه الانتقال إلى إحدى الفرقاطات اليونانية لمتابعه المراحل الرئيسيه للتدريب التى تضمنت تنفيذ عملية ابرار بحرى للقوات الخاصه تحت ستر القوات الجوية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها واختتمت المرحلة بتنفيذ تشكيلات ابحار وعرض ختامى للقوات الجوية المشاركة من مختلف الدول .

وأشاد وزراء الدفاع لكل من مصر واليونان وقبرص بالأداء القتالى العالى للقوات المنفذة للتدريب، والذى يعكس المستوى المتميز من التنسيق بين القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية .

حضر المرحلة الرئيسية عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية وعدد من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب وطلبة الكلية البحرية .