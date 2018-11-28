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وزير الإعلام اليمنى: إيقاف بث قناة المسيرة الحوثية لنشرها محتوى يؤجج للطائفية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:38 م
وزير الإعلام اليمنى: إيقاف بث قناة المسيرة الحوثية لنشرها محتوى يؤجج للطائفية وزير الإعلام اليمنى
إيمان حنا
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قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإريانى، لقد استطعنا اليوم وبعد جهود حثيثة وبدعم واسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية  إيقاف بث قناة المسيرة التابعة للميليشيا الحوثية الإيرانية على مدار النايل سات.

 

أضاف الإريانى، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن قمر يوتلسات الفرنسي اتخذ قرارا بإغلاق بث قناة المسيرة والمسيرة مباشر وذلك لمخالفتها القوانين الإعلامية في نشر القناة محتوى إعلامى يؤجج للطائفية والدعوة للاقتتال وبث العداوة.

 

وبهذا القرار الذي اتخذته شركة الأقمار الصناعية يوتلسات بإسقاط بث تردد القناة من على مدار اليوتلسات، أصبحت القناة فقط محصورة فى المدار القمر الروسي الذى لا يغطى منطقة الوطن العربى.

 

وبعد انحسار القناة في المدار الفضائي للأقمار الصناعية  من على قمر (عرب سات و نايل سات و يوتلسات ) الذي سبق لهؤلاء الأقمار باتخاذ قرار إيقاف البث عن القناة ، أصبحت قنوات إعلام الحوثي غير مرحب بها في مدار الأقمار الصناعية التي القنوات الفضائية في الوطن العربي .

 

أضاف الإريانى، نتطلع قريباً الى إيقاف قناة اليمن وقناة عدن وقناة سبأ المختطفة من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية الانقلابية ، مؤكدا أن العالم لا يعترف إلا بحكومة واحدة وبقيادة واحدة ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى.


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