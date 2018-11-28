الرئيسية اقتصاد وبورصة ننشر نص قرار البنك المركزى بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:35 م طارق عامر محافظ البنك المركزى كتب أحمد يعقوب إضافة تعليق ينشر اليوم السابع نص قرار البنك المركزى المصرى بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. البنك المركزى: 25 مليار جنيه زيادة فى القروض الممنوحة من البنوك سبتمبر الماضى البنك المركزى طارق عامر اقتصاد تحويلات الاجانب اخبار صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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