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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:54 م
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ننشر نص قرار البنك المركزى بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:35 م
ننشر نص قرار البنك المركزى بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب أحمد يعقوب
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ينشر اليوم السابع نص قرار البنك المركزى المصرى بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

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11201828183044274-إنهاء-العمل-بآلية-البنك-المركزى-المصرى-لتحويل-أموال-المستثمرين-الأجانب-2

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