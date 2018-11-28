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مياه القناه تنسق مع وزارة الصحة للتأكد من جودة مياه الشرب

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:17 ص
مياه القناه تنسق مع وزارة الصحة للتأكد من جودة مياه الشرب شركة مياه القناة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد المهندس أحمد صحصاح رئيس مياه القناه على استمرار التنسيق بين قطاع المعامل والجودة بالشركة ووزارة الصحة، ممثلة فى صحة البيئة فى القطاعات الثلاثة، من أجل مطابقة كافة النتائج والتأكد من استمرار الجودة فى نتائج المحطات سواء مياه الشرب أومعالجة الصرف، مشيرا إلى أن هذا يأتى فى مقدمة الأولويات حرصا على صحة المواطن، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد برئاسته وحضور المستشارعبد العال سلامه مستشار مجلس الدولة وأعضاء المجلس، كما تم عرض خطط متابعة السيب النهائى لمحطات الصرف.

 

وأشار رئيس مياه القناة إلى أن هناك تحسنا ملحوظا فى نتائج العينات الأخيرة نتيجة الإجراءات التى قامت بها الشركة، فى إطار تطوير المحطات كما تم استعراض موقف محطات المياه المدمجة والإجراءات العاجلة التى يقوم بها قطاع المعامل والجودة للسيطرة على الأعطال المؤثرة، وتم تكليف لجنة بحصر الأعمال للتعامل معها فورا وسرعة استخراج شهادات صحية للعاملين بمحطات المياه بالتنسيق مع صحة البيئة.

 

وأضاف المهندس أحمد صحصاح، أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها عدادات المياه المسبقة الدفع قطر 4/3 بوصة، واستعراض الموقف المالى وعدد من الأعمال التى تم تنفيذها فى إصلاح كسورات بالمستقبل والقنطرة غرب ومحطة الجاويش بجهود العاملين بالشركة، وقام بالإعداد والتجهيز للجلسة الدكتورة عبير خليل أمين سرالمجلس ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة.

 


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