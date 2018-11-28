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الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:27 م
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بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم

مياه الجيزة تعلن دخول 5 محطات جديدة للخدمة خلال العام المالى الجارى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:24 م
مياه الجيزة تعلن دخول 5 محطات جديدة للخدمة خلال العام المالى الجارى محطة مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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قال المهندس عوض أحمد، نائب رئيس شركة مياه الجيزة، إنه من المخطط دخول 5محطات لمياه الشرب خلال العام المالي الجاري، بطاقة إنتاجية إجمالية 440 ألف م3/يوم، منها 3  محطات جديدة، والباقي توسعات لمحطات مياه قائمة لخدمة الزيادة السكانية في تلك المناطق، موضحًا أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي هي التيتتولى  تنفيذ تلك المشروعات.
 
وأضاف المهندس عوض أحمد، فى بيان له اليوم، أن المحطة الأولى هي محطة مياه الحوامدية الجديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف م3/يوم، من المقرر تسليمها 31ديسمبر  المقبل، والتي ستخدم المواطنين بمركز ومدينة الحوامدية.
 
وأشار إلى أن المحطة الثانية هي محطة مياه منشية القناطر بطاقة إنتاجية 80 ألف م3/يوم،  يتم تسليمها على مرحلتين الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم، سيتم تسليمها بنهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم تسليم الـ40 ألف م3 المتبقية بنهاية 30 إبريل 2019،موضحًا أن هذه المحطة ستخدم منطقة منشية القناطر.
 
وأوضح أن المحطة الثالثة هى محطة مياه أوسيم بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف م3/يوم،من  المخطط أن تدخل الخدمة بحلول 30 إبريل 2019.
 
وحول التوسعات التي يتم تنفيذها بالمحطات القائمة، قال إنها تتضمن محطتين، الأولى توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف م3/يوم، والتي ستنتهي بحلول 30 إبريل2019، والثانية، توسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية إجمالية 160 ألف م3/يوم، والتي  سيتم تسليمها على مرحلتين.
 
وأشار إلى أن المرحلة الأولى سيتم تسليمها بطاقة 80 ألف م3/يوم بحلول 31 ديسمبر2019، والمرحلة الثانية بنفس الطاقة بحلول 30 إبريل 2019.
 
 

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