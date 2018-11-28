مصرع شخصين فى اصطدام قطار بجرارر زراعي اقتحم مزلقان بخط بنها ميت غمر

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الأربعاء اقتحام جرار زراعى بمقطورة بدون لوحات معدنية، مزلقان تفهنا العزب المطور بالكم ١٦.٦٠٠ بخط بنها ميت غمر.

وأوضحت الهيئة، في بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق الجرار الزراعي بالتعليمات اثناء عبور مزلقانات السكة الحديد أدى الى اصطدام الجرار الزراعى بعربات قطار رقم 823 ركاب بنها ميت غمر ما تسبب في وفاة سائق الجرار الزراعى وصراف تذاكر محطة تفهنا العزب وإصابة عدد اثنين من ركاب مقطورة الجرار الزراعى.

وناشدت الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.