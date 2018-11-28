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مصدر روسى: دمشق والمعارضة قد تتبادلان 100 معتقل قبل نهاية العام

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:26 م
مصدر روسى: دمشق والمعارضة قد تتبادلان 100 معتقل قبل نهاية العام سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ
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كشف مصدر فى الوفد الروسى، إلى اجتماعات أستانا اليوم الأربعاء، عن نية روسيا لبحث تبادل الموقوفين والمخطوفين فى سوريا وذلك مع ممثلى أنقرة ودمشق والمعارضة السورية المسلحة قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المصدر قوله : "إننا نريد إتمام عملية تبادل 50 شخصا من كل طرف، وسنحاول تحقيق ذلك قبل نهاية العام الجاري"..مضيفا : "سنقنع السوريين والأتراك والمعارضة بإطلاق هذه العملية كما ندرك صعوبة هذه المهمة لكن خطتها صارت جاهزة لدينا".

وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت فى وقت سابق بأن دمشق والمعارضة السورية قد تبادلتا 10 معتقلين ومخطوفين من كل طرف.

 


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