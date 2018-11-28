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مستشار الرئيس الإيرانى يشن هجوما على إعلام الحرس الثورى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:38 م
مستشار الرئيس الإيرانى يشن هجوما على إعلام الحرس الثورى مستشار الرئيس الإيرانى حسام الدين أشنا
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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شن حسام الدين أشنا، مستشار الرئيس الإيرانى حسن روحانى هجوما على وسائل الإعلام الإيرانية التابع للحرس الثورى، بسبب نشر خبر عن القبض على أفراد يعملون فى مبادرة "تنظيم الأسرة" بتهمة التجسس والإخلال فى سياسات البلاد فى زيادة الإنجاب.

وكانت قد نشرت وكالة فارس التابعة للحرس الثورى خبرا يفيد القبض على ما أسمتهم بالجواسيس فى مشروع تنظيم الأسرة، وذلك بتهمة الإخلال بسياسة النظام فى هذا الصدد، واعتبرت وسائل إعلام متشددة أنهم يعملون على تنفيذ "مؤامرة أمريكية".

وتدعوا السلطات الإيرانية فى السنوات الأخيرة لإلغاء خطط تحديد النسل والإكثار من الإنجاب خشية حدوث شيخوخة للمجتمع، وشجع المرشد الأعلى الإيرانى على الإنجاب السنوات الماضية، وقالت تقارير إن السلطات عملت على حظر وسائل منع الحمل.

واعتبر حسام الدين أشنا أن نشر إعلام الحرس الثورى مثل هذه الأخبار لإشاعة الجو الأمنى فى مبادرة تنظيم الأسرة، وكتب فى تغريدة على حسابه على تويتر "عليكم أن تكتفوا بمجال البيئة"، فى إشارة على نشر مثل هذه الأخبار حول القبض على نشطاء فى مجال البيئة وجهت إليهم تهمة التجسس، ويخشى مستشار روحانى تكرار سيناريو نشطاء البيئة فى مجال تنظيم الأسرة.

وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، قد ألقت القبض على كافوس سيد إمامي مع 9 نشطاء آخرين في مجال البيئة، في يناير من العام الماضي، وبعد فترة قليلة أعلن مسؤولو السجن أن كافوس سيد إمامي انتحر في السجن، لكن مؤسسات حقوق الإنسان اشتبهت في وفاته.


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