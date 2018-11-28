مدير تعليم الإسماعيلية يستقبل فريق برنامج المعلمون أولا ويطلق مبادرة سفراء السعادة

استقبل الدكتورخالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية فريق ادارة برنامج المعلمون أولا برئاسة الجمهورية بقيادة الدكتور عبد الرحيم شاش وذلك اليوم الأربعاء بمكتبة فى حضورعادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية وإيناس احمد عبد الفتاح المنسق الميداني للمحافظة ومحافظات قطاع القناة، وقيادات المديرية وذلك خلال حضور الفريق الورشة الثالثة المنعقدة اليوم .

من جانبة قال الدكتور خالد خلف أن أكثر مايسعدنى هو الإقبال الكبير من المعلمين على المشاركة فى البرنامج، مؤكدا أن المعلمون أولا خرج من نطاق التعامل الورقي الى أرض الواقع من خلال التطبيق داخل المدارس مشيرا الى أهمية تطبيق جميع الإستراتيجات فى طرق التعيلم مع الطلاب.

وأضاف قبيصي أن تغيير السلوك وسيلة وليس غاية، من أجل الوصول الى الأفضل مؤكدا ان السلوكيات المهنية تتضمن 5 محاور كل محور جزء من العملية التعليمية، وأن كل سلوك مهنى لابد أن يشمل تقييم ذاتي حتى يمكن الوصول من خلاله الى حالة الرضا داخل المجتمع التعليمي.

وأشار مدير تعليم الإسماعيلية، إلي ان قوة المعلم ومهاراته إضافة الى سلوكياته المهنية التى أكتسبها من خلال برنامج المعلمون أولا، وهى وسيلة الجذب الوحيدة لعودة الطلاب والتزامهم وأن المجتمع المدرسي أفضل أفراد يمكنهم الإنتاج، ويجب أن يشمل ذلك جميع المدارس وفى مقدمتها مدارس اللغات التى يجب أن تشعر منذ لحظة دخول المدرسة بالفارق عن غيره، وأنه طرح مبادرة سفراء السعادة خلال مشاركتة فى احد الورش الخاصة بالمعلمين أولا، حيث يستطيع كل مجتمع مدرسي أن يطرح عدد من الأفكار المتنوعة التى تخدم الجميع وتسعدهم، ويمكن تطبيقها فى المجتمعات المدرسية الاخري، مشيرا الى انه قرر إقامة برنامج تنمية المهارات الخاصة بالأمناء والأمناء المساعدين للاتحادات الطلابية، ولاقى إقبالا كبير يعكس حالة من الرضا عن البرنامج لدي الطلاب، وأن يشعر الطالب بقيمته وذاته ومن الممكن ان نطرح فكرة وهى أن يقوم الطالب بكتابة قصة رحلته ذهابا وإيابا الى المدرسة، ومن خلال ذلك يمكن ان نجد أفكار مهمة يستفيد منها المجتمع المدرسي.

من جانبة قال الدكتورعبد الرحيم شاش مدير برنامج المعلون أولا، أنني أقدم التحية لمديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية لريادتها فى هذا البرنامج مشيدا بالجهد المبذول، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات من خلال عملية التفاعل بين المدارس من خلال المشاركة فى الورش المختلفة.

وتابع شاش أن هناك طرح لفكرة المدارس المحورية وهي عبارة عن مجموعة مدارس تتبادل الخبرات والورش، حيث يتم تكريم المدرسة التى تستطيع تحقيق اكبر عملية جذب للمدارس الأخرى.

وفى ختام الزيارة تم تقديم شهادة تقديرمن برنامج المعلمون أولا من الدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني إلي الدكتورخالد خلف قبيصى مدير المديرية لمجهوداته في تنفيذ آليات البرنامج وإنجاحه في محافظة الإسماعيلية، كما تم تكريم عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية ومنح كل القيادات شعار المعلمون أولا.