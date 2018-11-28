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مداهمة لصوص آثار تقود لكشف أثرى جديد بالقرب من معبد إدفو بأسوان.. صور

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:42 م
مداهمة لصوص آثار تقود لكشف أثرى جديد بالقرب من معبد إدفو بأسوان.. صور مداهمة لصوص آثار
أسوان - عبد الله صلاح
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تمكنت شرطة السياحة والآثار بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، من التوصل إلى كشف أثرى جديد أثناء مداهمة لصوص آثار حول معبد إدفو.

تفاصيل الواقعة، بدأت بوصول معلومات للعقيد خالد العيسوى، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب بحثًا عن الآثار حول معبد إدفو الأثرى شمال محافظة أسوان.

وبالعرض على اللواء محمد الغول، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، كلف اللواء ناجح زكى مدير مباحث شرطة السياحة، بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، وسرعة ضبط المتهمين وإحباط محاولات التنقيب عن الآثار.

وتمكنت قوة أمنية شارك فيها الرائد عمر جمال الضابط بمباحث شرطة الآثار إدفو، من ضبط 3 محاولات تنقيب عن الآثار بالقرب من معبد إدفو.

المحاولة الأولى، كانت بالتنقيب بالقرب من معبد إدفو، وتم العثور على حفرة بداخلها نقوش وجداريات من الحجر الرملى، كما تم العثور على جزء من تمثال أثرى صغير طوله 12 سنتيمترًا لأحد الآلهة التاريخ المصرى القديم، وتم القبض على 4 متهمين وبحوزتهم أدوات الحفر بينما فر صاحب المنزل هاربًا.

وفى المحاولة الثانية، تم العثور على حفرة بداخلها 6 قطع أثرية عبارة عن 2 جزء من قاعدة عمود من الجرانيت الأحمر، وجزأين من تاج عمود من الحجر الرملى أحدهما عليه زخارف وقطع أوانٍ فخارية أثرية تعود تقريبًا للعصر الرومانى.

وفى المحاولة الثالثة، بمنطقة حاجر إدفو وتم ضبط 4 متهمين أثناء الحفر والتنقيب داخل منزل، وتم العثور على حفرة بأبعاد 2 × 7 متر تنهى بسرداب بطول 15 مترًا، وتم ضبط أدوات الحفر بحوزة المتهمين.

ومن جانبها، شكلت الآثار لجنة فنية لمراجعة القطع التى تم العثور عليها والتأكد من أثريتها وتاريخها الأثرى، مع التحفظ على موقع الحفر تحت تصرف النيابة.

التمثال المكتشف
التمثال المكتشف

 

القطع الأثرية المكتشفة
القطع الأثرية المكتشفة

 

حفرة التنقيب عن الآثار
حفرة التنقيب عن الآثار

 

مدخل الحفرة
مدخل الحفرة

 

موقع التنقيب عن الآثار_1
موقع التنقيب عن الآثار_1

 

موقع الحفر بالقرب من معبد إدفو
موقع الحفر بالقرب من معبد إدفو

 


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