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محمد الباز لـ"طارق نور": عليك أن تخرج وتكشف من أين حصلت على هذه الأراضى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:17 م
محمد الباز لـ"طارق نور": عليك أن تخرج وتكشف من أين حصلت على هذه الأراضى طار نور
أحمد عرفة
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أبرز الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، تفاصيل القصة الكاملة واستعادة محكمة الإدارية العليا 805 أفدنة مغتصبة للدولة من شركة طارق نور، وذلك فى حكمين مهمين لكشف ملف فساد الأراضى.

وقال "الباز" إن المحكمة الإدارية أعادت الأراضى ضمن كشف ملف فساد الأراضى، وذلك لأن ملف أراضى الدولة من استولى عليها من رجال الأعمال، وعندما يصدر حكم قضائى لا نناقشه، والجميع تساءل حول علاقة طارق نور رجل الإعلام والإعلان بالأراضى، بعد هذا الحكم أن يعلن طارق نور ذمته المالية ما أخذه من الدولة، وذلك من باب إبراء ذمته أمام الجميع، وأن يقول للناس دى ثروتى يا جماعة.

 

وتابع: "أن هذه الفترة أن لم يعلن من يمتلكون الثروات فى مصر، بنفسهم ستعلن، ونحن أمام حكم مفصلى فى حكم طارق نور حول فساد الأراضى، وأنا انصح طارق نور من مساحة الناصح أن يتحدث أمام الجميع كيف حصل على هذه الأراضى.

 


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الإدارية العليا تسترد 805 أفدنة مغتصبة من شركة طارق نور وتعيدها إلى الدولة

محمد الباز

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