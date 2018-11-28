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محافظ الدقهلية: 1405 حالة إزالة فى يومين خلال حملة تعديات على الأراضى الزراعية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:20 ص
محافظ الدقهلية: 1405 حالة إزالة فى يومين خلال حملة تعديات على الأراضى الزراعية حملة إزالة - صورة أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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نجحت أجهزة محافظة الدقهلية فى إزالة 652 حالة تعدى بإجمالى 59 فدان وقيراطان وسبعة أسهم ليصل إجمالى حالات الإزالة على مدى يومين 1165 حالة على أراضى الائتمان الزراعى و240 حالة تعدى على أراضى الإصلاح الزراعى، وبإجمالى مساحة بلغ 112 فدان و18 قيراط و4 أسهم.

 
وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الإزالة لكافة التعديات على الأراضى الزراعية وان هناك تعميما من قبل الحكومة على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة أنواع التعديات حتى تعود الأراضى الزراعية للإنتاج.
 
وأشار إلى أن أحد أهم أسباب تراجع الإنتاج الزراعى هو تراجع المساحة المزروعة نتيجة التعديات المستمرة خاصة فى السنوات الأخيرة رغم الاستثمارات الضخمة التى ضختها الحكومة لتحسين الإنتاج الزراعى.
 
وأضاف أن شكوى المواطنين من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة الذى نشعر به جميعا يعود إلى انحسار المساحات المزروعة نتيجة التعديات التى يجب أن تتوقف فورا وهو ما نعمل على تحقيقه بإزالة حالات التعديات تنفيذا للقانون الذى يجب علينا احترامه وتطبيقه.

 


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