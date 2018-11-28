محافظ الدقهلية: 1405 حالة إزالة فى يومين خلال حملة تعديات على الأراضى الزراعية

وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الإزالة لكافة التعديات على الأراضى الزراعية وان هناك تعميما من قبل الحكومة على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة أنواع التعديات حتى تعود الأراضى الزراعية للإنتاج.

وأشار إلى أن أحد أهم أسباب تراجع الإنتاج الزراعى هو تراجع المساحة المزروعة نتيجة التعديات المستمرة خاصة فى السنوات الأخيرة رغم الاستثمارات الضخمة التى ضختها الحكومة لتحسين الإنتاج الزراعى.

وأضاف أن شكوى المواطنين من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة الذى نشعر به جميعا يعود إلى انحسار المساحات المزروعة نتيجة التعديات التى يجب أن تتوقف فورا وهو ما نعمل على تحقيقه بإزالة حالات التعديات تنفيذا للقانون الذى يجب علينا احترامه وتطبيقه.