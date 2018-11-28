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محافظ أسوان يستقبل السفير الكورى الجنوبى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:40 م
محافظ أسوان يستقبل السفير الكورى الجنوبى جانب من اللقاء
أسوان - صلاح المسن
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 استقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان سفير جمهورية كوريا الجنوبية يوون يوا تشول بمصر والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء أكد المحافظ على "أننا نتطلع لزيادة حجم الإستثمارات الكورية فى أسوان وخاصة أنه مخطط إنشاء 3 مناطق إستثمارية وحرة ولوجستية تضم مختلف الصناعات والمنتجات المحلية، علاوة على توافر شبكة الطرق البرية المتوافرة باعتبارها بوابة مصر على إفريقيا وعاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019، ولذا سيتم إمداد السفارة الكورية بخريطة المشروعات والفرص الاستثمارية لتسويقها ونشرها بين الشركات الكورية سواء فى مجالات الطاقة أو الصناعات التعدينية والمحجرية والسمكية".

ولفت إلى ترحيب المحافظة بزيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها، وخاصة أن أسوان تعتبر إحدى أهم المقاصد السياحية للأصدقاء الكوريين، كما تم اختيارها من ضمن أفضل 15 مقصد سياحى عالمى وذلك فى ظل حالة الإستقرار والأمان، بجانب التنوع فى الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفارى وصيد، بالإضافة إلى تمتعها بالطقس الدافئ المعتدل، فضلاً عن تفرد أهلها بالطيبة والبشاشة وحسن إستقبال ضيوفهم.

وخلال اللقاء قدم اللواء أحمد إبراهيم شكره للسفير الكورى لحرصه على زيارة محافظة أسوان لتحقيق المزيد من مشروعات التعاون بين البلدين والتى كان من بينها إفتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان، بجانب رعاية لعبة التايكوندو بنادى أسوان الرياضى، موجهاً الدعوة للسفير الكورى بحضور مهرجان تعامد الشمس على معبدى أبوسمبل فى فبراير القادم.

ومن جانبه قدم يوون يوا تشول التهنئة بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، وهو الذى سيساهم فى فتح المجال لجذب الشركات الكورية للإستثمار هنا حيث ستقوم السفارة بالتنسيق مع المحافظة لنشر وتسويق الفرص الإستثمارية بين الشركات الكورية لطرح منتجاتها فى الأسواق المصرية والإفريقية.

وأشاد بالتطور الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية لتشمل التعاون البناء فى المجالات الإقتصادية والتعليمية والثقافية والرياضية مما ساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الكورية فى مصر بشكل كبير لتوفر الآلاف من فرص العمل من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة فى بنى سويف والعاشر من رمضان.

وأوضح السفير الكورى أن افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان يعد بمثابة جسر حيوى لتطوير العلاقات بين البلدين .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة للسفير الكورى وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية.

    

 

 

 

 

 

 


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