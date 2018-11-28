محافظ أسوان يزور مجدى يعقوب بمقر مركز القلب

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن إطلاق أسم الدكتور مجدى يعقوب على ميدان الزلابية المجاور للمركز بوسط المدينة، بجانب تصميم تمثال لجراح القلب العالمى من الفنان أحمد عبد الجواد على شكل قلب ووضعه بالميدان تكريماً وتقديراً لأعماله وخدماته الجليلة التى قدمها للإنسانية ولشعب مصر ولأهل أسوان والتى تعتبر نبراساً ونموذجاً للعطاء اللا محدود من أحد أكبر علماء جيله فى مجال الطب والذى وهب حياته ووقته وجهده وعلمه لصالح البشرية . وجاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان بزيارة الدكتور مجدى يعقوب بمقر مركزه لأبحاث وأمراض القلب، حيث قدم له درع المحافظة بمناسبة عيد ميلاده، كما قدم المحافظ درعا آخر لأستاذ ورئيس قسم جراحة القلب بجامعة هارفارد الأمريكية الدكتور سيرفيل ساندت .

وفى نفس السياق وجه اللواء أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة نصر النوبة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مجاورة للمبنى التابع لمؤسسة مجدى يعقوب بقرية بلانة.

وخلال اللقاء أكد أحمد إبراهيم أن ملك القلوب السير مجدى يعقوب سيستمر أمد الدهر علامة بارزة ومضيئة فى ذاكرة التاريخ، وهو الذى تجسد بشكل واقعى وملموس بتأسيس البروفسير مجدى يعقوب لأحد أكبر مراكز علاج أمراض القلب فى العالم على أرض أسوان الطيبة ليكون بمثابة صرحاً طبياً يقدم رعايتة العلاجية المجانية طبقاً لأفضل المستويات العلمية العالمية.

وأشار إلى أن مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب تعد مقصداً هاماً لإستكمال رسالته الإنسانية والطبية والعلمية والبحثية التى يقدمها للعالم أجمع حيث ساهمت هذه المؤسسة العريقة فى توفير خدمة طبية بشكل راقى وجودة عالية، وأيضاً جعل أسوان قبلة للسياحة العلاجية لتثبت مصر دائماً بأنها غنية بعلمائها ومبدعيها والذين لهم أكبر الأثر فى أن تكون أم الدنيا والقلب النابض للحضارة الإنسانية.

فيما أعرب جراح القلب العالمى السير مجدى يعقوب عن شكره وتقديره لمحافظ أسوان ولأهالى المحافظة على إهتمامهم بكافة الوسائل لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد ميلاده مما يؤكد على المعدن الأصيل لأبناء أسوان وهو الذى يرسخ معه أخلاقيات رفيعة تستحق معها كل التقدير والإحترام، مؤكداً بأن ذلك يدفعنا لتقديم المزيد من الخدمات الطبية للبسطاء ويعود بالنفع والخير على أبناء الوطن.

وعقب التكريم قام محافظ أسوان يرافقه الدكتور محمد زكريا مدير مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بتفقد المبنى المكون من أربع أدوار حيث يضم 100 سرير موزعة على عدة أقسام منها قسم الرعاية المركزة للأطفال والكبار وأيضاً غرفتين عمليات مجهزتين بنظام الكبسولات الأمريكية، بجانب قسم رعاية فندقية، بالإضافة إلى قسم رعاية قسطرة القلب، فضلاً عن العيادات الخارجية وغرف فندقية للمرضى وأخيراً قسم للأبحاث العلمية والتدريب لإعداد كوادر بشرية وجيل ثانى من الأطباء والممرضين والفنين الشباب المؤهلين على أعلى مستوى للتعامل مع المرضى والمساهمة فى التخفيف من آلامهم .