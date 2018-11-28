مباحث الغربية تضبط عامل مزلقان تفهنا العزب المتسبب فى حادث قطار بنها

كان المتهم قد ترك عمله قبل انتهاء مدة عمله الرسمية، وهو ما أدى إلى عبور الجرار والتوك توك للمزلقان أثناء عبور القطار، فما كان من محصل تذاكر المحطة إلا الإسراع لغلق المزلقان، فلقى مصرعه مع ٣ آخرين، وإصابة ٤ أشخاص، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات زفتى وبنها العام، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه.