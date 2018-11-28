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مباحث الغربية تضبط عامل مزلقان تفهنا العزب المتسبب فى حادث قطار بنها

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 08:29 م
مباحث الغربية تضبط عامل مزلقان تفهنا العزب المتسبب فى حادث قطار بنها حادث قطار - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بقيادة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، فى القبض على عامل مزلقان تفهنا العزب بمركز زفتى بمحافظة الغربية، والذى هرب تاركا عمله بالمزلقان، وتسبب فى تصادم قطار بنها ميت غمر بجرار زراعى وتوك توك ونتج عن الحادث مصرع ٤ أشخاص وإصابة ٤ آخرين.

 
كان المتهم قد ترك عمله قبل انتهاء مدة عمله الرسمية، وهو ما أدى إلى عبور الجرار والتوك توك للمزلقان أثناء عبور القطار، فما كان من محصل تذاكر المحطة إلا الإسراع لغلق المزلقان، فلقى مصرعه مع ٣ آخرين، وإصابة ٤ أشخاص، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات زفتى وبنها العام، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه.

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