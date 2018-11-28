مباحث الأقصر تضبط تاجر بحوزته فرد خرطوش بقرية المريس غربى المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

ألقي رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض علي تاجر بحوزته فرد خرطوش في قرية المريس بغربي المحافظة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

والبداية كانت بتلقى اللواء طارق علام إخطارا من النقيب محمد غريب معاون مباحث مركز شرطة القرنة، يفيد بتمكن قوة ضمت كل من النقيب عمرو بحيري والملازم أول محمد التهامي، من القبض علي "م.ا" 45 سنة تاجر وبحوزته سلاح نارى، ومحكوم عليه في 26 قضية شملت أسلحة نارية والاتجار بالخمور بدون ترخيص، حرر عن ذلك المحضر رقم 4706 لسنة 2018 إداري القرنة، وتولت النيابة التحقيق.