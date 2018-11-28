فيديو وصور.. تلاميذ المدارس الأسترالية مضربون أمام البرلمان

كتبت - سالى حسام

انطلق مئات من طلاب المدارس الأسترالية فى مظاهرة أمام مبنى البرلمان فى كانبيرا صباح اليوم الأربعاء، احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء سكوت موريسون الذى طلب منهم تخفيف نشاطهم السياسى والتركيز على دراستهم.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، فأن الطلاب بدأوا إضرابا منذ يوم الثلاثاء، احتجاجا ضد التغير المناخى لحث الحكومة الأسترالية على اتخاذ موقف ضد التلوث والتغير المناخى.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالى وافق على مشروع قانون لدعم الطلاب فى تحركاتهم وحقهم فى تنظيم مظاهرات وطنية فى جميع أنحاء أستراليا، حيث ينوى الطلاب فى جميع أنحاء البلاد لترك الدراسة هذا الأسبوع للمشاركة فى المظاهرات يوم الجمعة فى سيدنى وملبورن وبريسبان وبيرث وهوبارت.

لكن تصريحات رئيس الوزراء هى التى أثارت غضبهم بعدما طالبهم بالتركيز على الدراسة أكثر من النشاط السياسى.

ومن ضمن الصور التى انتشرت للطلاب المحتجين صورة للطفلة ماتيلدا البالغة من العمر 9 سنوات والتى حملت لافتة تقول "احذروا تلميذة ناشطة سياسية متطرفة".

Matilda, age 9 is ready to take on @ScottMorrisonMP for failure to act on climate change #auspol pic.twitter.com/D1EClwUDoP — School Strike 4 Climate (@StrikeClimate) November 27, 2018

فيما قال طفل آخر يدعى رايلى ويبلغ من العمر 12 عاما إن "السياسيين لا يساعدون الموقف وعلينا نحن أن نتخذ إجراء لحماية المناخ".

وظهرت طفلة أخرى فى 12 من العمر توجه رسالة داخل مبنى مجلس الشيوخ تدعوا فيها المسئولين بالتحرك لمواجهة التغير المناخى، ومكافحة التلوث لتوفير مياه نظيفة.

Taking the message of how 12 year olds from the school next to parliament can be passionate advocates to #BeTheChange in @AuSenate on Monday, so logical for #ClimateStrike on Wednesday. @GuardianAus #Auspol #schoolstrike4climate #ClimateAction pic.twitter.com/QPLxTpRbRk — Meredith Horne (@MeredithHorne) November 27, 2018