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فيديو وصور.. تلاميذ المدارس الأسترالية مضربون أمام البرلمان

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:27 ص
فيديو وصور.. تلاميذ المدارس الأسترالية مضربون أمام البرلمان الطلاب أمام مبنى البرلمان الأسترالى
كتبت - سالى حسام
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انطلق مئات من طلاب المدارس الأسترالية فى مظاهرة أمام مبنى البرلمان فى كانبيرا صباح اليوم الأربعاء، احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء سكوت موريسون الذى طلب منهم تخفيف نشاطهم السياسى والتركيز على دراستهم.
 
 
وبحسب صحيفة "الجارديان"، فأن الطلاب بدأوا إضرابا منذ يوم الثلاثاء، احتجاجا ضد التغير المناخى لحث الحكومة الأسترالية على اتخاذ موقف ضد التلوث والتغير المناخى.
 
 
وكان مجلس الشيوخ الأسترالى وافق على مشروع قانون لدعم الطلاب فى تحركاتهم وحقهم فى تنظيم مظاهرات وطنية فى جميع أنحاء أستراليا، حيث ينوى الطلاب فى جميع أنحاء البلاد لترك الدراسة هذا الأسبوع للمشاركة فى المظاهرات يوم الجمعة فى سيدنى وملبورن وبريسبان وبيرث وهوبارت.
 
 
لكن تصريحات رئيس الوزراء هى التى أثارت غضبهم بعدما طالبهم بالتركيز على الدراسة أكثر من النشاط السياسى.
ومن ضمن الصور التى انتشرت للطلاب المحتجين صورة للطفلة ماتيلدا البالغة من العمر 9 سنوات والتى حملت لافتة تقول "احذروا تلميذة ناشطة سياسية متطرفة".
 
 
فيما قال طفل آخر يدعى رايلى ويبلغ من العمر 12 عاما إن "السياسيين لا يساعدون الموقف وعلينا نحن أن نتخذ إجراء لحماية المناخ".
 
وظهرت طفلة أخرى فى 12 من العمر توجه رسالة داخل مبنى مجلس الشيوخ تدعوا فيها المسئولين بالتحرك لمواجهة التغير المناخى، ومكافحة التلوث لتوفير مياه نظيفة.
 
 
 
لافتة تقول الديناصورات فقط تنكر التغير المناخى
لافتة تقول الديناصورات فقط تنكر التغير المناخى
مظاهرات التلاميذ فى أستراليا
مظاهرات التلاميذ فى أستراليا
الطلاب أمام مبنى البرلمان
الطلاب أمام مبنى البرلمان
 

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