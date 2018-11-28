فرقة أبوشعر السورية فى ليلة فنية بأوبرا الإسكندرية

أحييت دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر بحفل فنى بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، فى إطار الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف حفلا فنيا لفرقة الأخوة أبو شعر للانشاد الصوفى، بحضور عدد كبير من الجمهور وحضور رموز الصوفية.
وتضمن الحفل مجموعة متنوعة من الابتهالات والاناشيد الدينية التى تعتمد على مقامات الموسيقى العربية منها حث الراكب..اهلا وسهلا بالنبى..الحبيب عرفتوا..الحمد لله والشكر لله..القلب يعشق كل جميل..الى اسيادى ردونى..الفين صلاة على زعيم الوجود..الا بالله نظرة.. مالنا مولى سوى الله.
يذكر أن فرقة الاخوة ابوشعر قد تأسست عام 1983بسوريا بهدف تقديم الانشاد الدينى الاسلامى وتتكون من 6 اشقاء ينتمون الى عائلة ابوشعر ..والدهم هو الشيخ موفق احمد اسماعيل ابوشعر الحسينى الرفاعى وكان منشدا لبعض العلماء الكبار بدمشق
وقدمت الفرقة العديد من العروض الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.
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