فرقة أبوشعر السورية فى ليلة فنية بأوبرا الإسكندرية

يذكر أن فرقة الاخوة ابوشعر قد تأسست عام 1983بسوريا بهدف تقديم الانشاد الدينى الاسلامى وتتكون من 6 اشقاء ينتمون الى عائلة ابوشعر ..والدهم هو الشيخ موفق احمد اسماعيل ابوشعر الحسينى الرفاعى وكان منشدا لبعض العلماء الكبار بدمشق

وقدمت الفرقة العديد من العروض الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.