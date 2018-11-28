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عبور 55 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.5 مليون طن

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:53 ص
عبور 55 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.5 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 55 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة 1 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات"maersk horsburgh" التى ترفع علم سنغافورة، بحمولة 159 ألف طن، قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت31 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.5 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب نصيب سفينة الحاويات الدنماركية، " moscow maersk" بحمولة 221 ألف قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

 

 


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