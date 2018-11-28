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ضبط 7 أشخاص وبحوزتهم 12 بندقية وكميات من الذخيرة الحية بأسيوط

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:23 م
ضبط 7 أشخاص وبحوزتهم 12 بندقية وكميات من الذخيرة الحية بأسيوط أحد المتهمين والمضبوطات
أسيوط- هيثم البدرى
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تمكنت مديرية أمن أسيوط فىفي إطار إستراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية من خلال الحملات الأمنية لضبط الأسلحة من ضبط 7 أشخاص وبحوزتهم 12 بندقية وفرد وكميات من الذخيرة الحية وذلك خلال حملة مكبرة على مراكز صدفا، منفلوط، ومركز أبوتيج تحت إشراف اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط.

وتمكنت الحملات فى مركز شرطة منفلوط من ضبط "أ . س . س " 20 سنة فلاح ومقيم أم القصور مركز منفلوط وبحوزته بندقية آلية وعدد 60 طلقة و4 خزن، و "أ . ع . أ " 43 سنة فلاح ومقيم جزيرة الحواتكة مركز منفلوط وبحوزته بندقية آلية وعدد 100طلقة و5 خزن.

وفى مركز شرطة صدفا  تم ضبط "م . م . ح . م 32 سنة" حاصل على دبلوم ومقيم مجريس مركز صدفا وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع ، و"ت . م . ت  60 سنة" فلاح ومقيم مجريس مركز صدفا وبحوزته بندقية آلية، و"ج . ز . خ 60 سنة" فلاح ومقيم كوم أبو حجر مركز صدفا وبحوزته بندقية آلية، و"ع . ع . ع 20 سنة" طالب ومقيم أولاد الياس مركز صدفا" هارب " ضبط بمسكنه بندقية خرطوش تركي الصنع.

وفى مركز شرطة أبو تيج تم ضبط "ع . ع . ص . م  56 سنة" مبيض محارة مقيم دوينة مركز أبو تيج وبحوزته عدد 3 قطع بندقية خرطوش تركي الصنع وفرد رصاص وفرد خرطوش محلي الصنع، و"ه . ع . م . م 60  سنة" بالمعاش مقيم الزرابي دائرة مركز أبو تيج وبحوزته بندقية آلية و 26 طلقة وتحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة .

 

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