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ضبط 68 سيارة ودراجات نارية بدون لوحات فى حملة مكبرة بالغربية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:30 ص
ضبط 68 سيارة ودراجات نارية بدون لوحات فى حملة مكبرة بالغربية حملة مرورية - صورة أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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نفذت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، والمقدم أحمد زايد رئيس مباحث مرور الغربية، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير.

أسفرت عن ضبط 68 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 311 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 228 مخالفة انتظار خاطئ، واحتجاز 6 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 805 مخالفة مقابل تحصيل 62300 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، والتحفظ على الدراجات والسيارات المضبوطة بحضانات المرور.


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