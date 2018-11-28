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ضبط 461 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:55 م
ضبط 461 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية حمله امنية-ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 461 محكوما عليهم و21 حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.

 

وتلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 461 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7117 حكم و858 حكم جزئى و220 حكم مستأنف، وتحصيل 5664 جنيها غرامات وتحرير 354 مخالفة.

 

كما تم تحرير 219 مخالفة مرافق وهم 36 إشغال طريق - 3 نظافة - 13 بائع متجول - 82 إزالة فورية - 31 وصلات كهربائية - 28 إعلانات مخالفة - 6 غرزة شاى - 25 إزالة تنده - 2 كشك مخالف - 6 قرارات غلق، كما تم رفع 12 طن قمامة ومخلفات.

 

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 25 شقة و95 من قاطنيها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

من ناحية أخرى نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة حريق محدود بإحدى الجراحات الخاصة بمنطقة مساكن اسكو بمدينة شبرا الخيمة دون وقوع خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية اخطارا بنشوب حريق بإحدى الجراحات المقامة على أرض فضاء مملوكة ملكية خاصة بمنطقة الوحدة الجديدة بمساكن اسكو، بمدينة شبرا الخيمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

 


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