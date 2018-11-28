ضبط 46 قضية تموينية فى حملة مكبرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وبإشراف اللواء مدير أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 46 قضية تموينية من بينها ضبط ماهر ن م و 27 سنة صاحب مخزن مواد غذائية ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته وعرض سلع غذائية مجهوله المصدر بدون فواتير منها طن " و " 300 " كيلو جرام دقيق و" 750 " كيلو جرام سكر وتم ضبط أحمد ج ا 28 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز جهينة لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتيروتم ضبط "100 " علبة سجائر

كما تمكنت الحملة من ضبط " 12 " عبوة زيت شعر منتهي الصلاحية قبل بيعها لجمهور المستهلكين وضبط " 5" قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 4" قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وقضايا" 3 " قضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4" قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضايا" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 12 " قضية عدم حمل شهادة صحية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.