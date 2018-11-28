ضبط مرتكبى واقعة التعدى على 4 أشقاء وإصابتهم بطلقات خرطوش لخلافات بينهم

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجحت مباحث مركز شرطة الخانكة فى ضبط مرتكبى واقعة التعدى على أربعة أشقاء وإصابتهم بطلقات خرطوش، لخلافات بينهم.

وتلقى مركز شرطة الخانكة من مستشفى السلام العام بوصول "أحمد. ن. ع" منجد ( مصاب برش خرطوش بالعين وأشقاءه "حسين "كهربائى (مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى و"محمد" عامل ( مصاب برش خرطوش بالرأس و"بدر. ن " عامل ( مصاب برش خرطوش بالقدم، وعلى الفور انتقلت مباحث المركز، وبسؤال المصابين إتهموا "مجدى. م " مقاول معمارى وشقيقه "عبد الرحمن " طالب، ونجل الخامس "عمر. م " وجميعهم مقيمين بحى الزهور- القلج - دائرة المركز بالتعدى عليهم وإطلاق أعيرة نارية وإحداث ما بهم من إصابات، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الثانى والسادس أثناء تواجدهما بحفل عرس السابع، وتم إنهائها بمعرفة الأهالى فى حينه، وفى وقت لاحق توجه المشكو فى حقهم لمنزل المصابين وبحوزة الخامس بندقيه خرطوش، وقام بإطلاق أعيره نارية صوبهم، محدثًا ما بهم من إصابات، وكذا إحداث بعض التلفيات بزجاج شرفة منزلهم، وفروا هاربين.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الخامس أنه مطلق الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم وإحداث ما بهم من إصابات، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم ( بندقية خرطوش، و4 فوارغ لطلقات من ذات العيار )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.