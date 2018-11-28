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ضبط متهمين وراء غسيل 8 ملايين جنيه من تجارة غير مشروعة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:30 م
ضبط متهمين وراء غسيل 8 ملايين جنيه من تجارة غير مشروعة أموال مضبوطة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني
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نجحت مباحث الاموال العامة فى ضبط ( 5 ) متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ مالية قدرها ( مليون و270 ألف جنيه مصرى، 30 ألف دولار أمريكى، 300 ألف ريال سعودى، 45 ألف درهم إماراتى، 6 آلاف دينار كويتى ).

 

وتمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط متهمين لقيامهما بتلقى مبالغ مالية بقصد توظيفها وكذا تهربهما من دفع الرسوم الجمركية المستحقة بإجمالى مبلغ قدره ( مليون و75 ألف جنيه مصرى ) وضبط ( 2 ) متهم لاستيلائهما على أموال البنوك وعملائهما بدون وجه حق، بإجمالى مبلغ قدره ( 150 ألف جنيه ) وضبط ( 2 ) متهم لاختلاسهما وإضرارهما العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ قدره (مليون و950 ألف و966 جنيها.

 

وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط ( 9 ) متهمين لقيامهم بارتكاب جرائم ( تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب ) وضبط ( 2 ) متهم لاتهامهما بارتكاب جرائم (الرشوة، واستغلال النفوذ، بإجمالى مبلغ وقدره 158 ألف جنيه، فسادالمحليات ).

وتم حصر ممتلكات ( 2 ) متهم لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ( 8 ملايين و500 ألف جنيه ) وحصر ممتلكات( 2 ) متهمين لقيامهما باستغلال مواقعهما الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ ( 22 مليون جنيه ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

 


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