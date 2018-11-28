ضبط كمية من الحشيش مع حداد قبل إدخالها لشقيقه المحبوس بشبرا الخيمة

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن رئيس مباحث إدارة قوات الأمن من ضبط حمدي. ح 32 عاما حداد مسلح وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 10 جرام حال قيامه بإدخالها لشقيقه السجين "حسانين. ح" 35 سنة عاطل والمحبوس على ذمة قضية مخدرات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها لشقيقه السجين وتحرر المحضر اللازم‎ وتولت النيابة التحقيق.

ومن ناحية أخرى قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم قها والخانكة، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالاشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائي.

وتأتي الحملة في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية علي مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتي صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال بالشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10متهمين من العناصر الخطرة، و5 أسلحة نارية، و4 قضايا مخدرات بإجمالى 160جم حشيش، و160قرص مخدر، و40 جم هيروين وضبط 6 احكام جنايات، و140مخالفة مرورية، و190 قضية مرافق متنوعة.