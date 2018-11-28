ضبط عامل بمخبز أنهى حياة زوجته طعنا بالسكين بسبب خلافات زوجية بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط عامل بمخبز بقرية سلام التابعة لمركز أسيوط بعد أن قام بقتل زوجته طعنا بالسكين بسبب خلافات زوجية.

وكان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسسوط قد تلقي إخطارا من المقدم محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته بقرية سلام ـ دائرة المركز .

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "س . أ . ر . ع 27 سنة" ربة منزل مقيمة بذات الناحية مسجاة على سرير بغرفة نومها بالطابق الأول العلوي بمنزلها ترتدي كامل ملابسها وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي بالرقبة من الناحية الأمامية وجرحين طعنيين بالبطن وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وبسؤال شقيق المجني عليها "ص . ا . ر . ع 25 سنة" عامل ومقيم بذات الناحية اتهم زوجها "أ . ا . ع . ع " 30 سنة عامل بمخبز ومقيم بذات الناحية، بقتلها بسبب خلافات زوجية بينهما وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم عبارة عن سلاح أبيض "سكين" وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.