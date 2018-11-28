video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط عامل بمخبز أنهى حياة زوجته طعنا بالسكين بسبب خلافات زوجية بأسيوط

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:25 ص
ضبط عامل بمخبز أنهى حياة زوجته طعنا بالسكين بسبب خلافات زوجية بأسيوط المتهم بعد القبض عليه
أسيوط - هيثم البدري
إضافة تعليق

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط عامل بمخبز بقرية سلام التابعة لمركز أسيوط بعد أن قام بقتل زوجته طعنا بالسكين بسبب خلافات زوجية.

وكان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسسوط قد تلقي إخطارا من المقدم محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته بقرية سلام ـ دائرة المركز .

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "س . أ . ر . ع 27  سنة" ربة منزل مقيمة بذات الناحية مسجاة على سرير بغرفة نومها بالطابق الأول العلوي بمنزلها ترتدي كامل ملابسها وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي بالرقبة من الناحية الأمامية وجرحين طعنيين بالبطن وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وبسؤال شقيق المجني عليها "ص . ا . ر . ع 25 سنة" عامل ومقيم بذات الناحية اتهم زوجها "أ . ا . ع . ع " 30 سنة عامل بمخبز ومقيم بذات الناحية، بقتلها بسبب خلافات زوجية بينهما وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم عبارة عن سلاح أبيض "سكين" وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط فلاح قتل عمه ودفنه داخل مسطبه فى أسيوط

اسيوط

اخبار اسيوط

امن اسيوط

حوادث اسيوط

أخبار الحوادث




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة