صور.. "ميدوزا 7 " تدريب مشترك بين الجيش المصرى واليونانى والقبرصى

كتب زكى القاضى

ينشر "اليوم السابع" صور جديدة للتدريب البحرى الجوى المشترك " ميدوزا 7" وذلك بين مصر واليونان وقبرص، حيث شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وبانوس كامينوس وزير الدفاع اليونانى وسافاس إنجيليديس وزير الدفاع القبرصى المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك " ميدوزا -7 " والذي تنفذة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص ويستمر لعدة أيام غرب جزيرة كريت باليونان .

شمل التدريب عدد من الأنشطه والفعاليات أظهرت مستوى التعاون والتنسيق الوثيق بين القوات والقدرة على العمل الجماعى المشترك.