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صور.. مبانى "التضامن" باللون البرتقالى فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:07 م
صور.. مبانى "التضامن" باللون البرتقالى فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة
كتب مدحت وهبة
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أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي مبانيها مساء اليوم، باللون البرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث نادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 بتخصيص يوم 25 نوفمبر يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة للدعوات التي نادت بها العديد من المنظمات النسائية والمؤسسات الحكومية وغيرالحكومية لتنظيم العديد من البرامج التي تهدف الى رفع مستوى الوعي بالعنف الذى تتعرض له المرأة فى كافة المجتمعات.وتستمر الفعاليات الخاصه بمناهضة العنف ضدالمراة هذا العام لمدة 16يوما.
 
 
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي  فى تصريحات اليوم،  ضرورة التصدى لكافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة على اختلاف المجتمعات والذي يترك بالتالى أثراً نفسياً سيئاً عليها، لافتة إلى أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات والبرامج التي من شأنها رفع مستوى معيشة المرأة وتمكينها اقتصادياً، بالإضافة إلى مراكز استضافة المرأة المعنفة التابعة للوزارة والتي تعمل على إعادة تأهيل المرأة التى تعرضت للعنف وتقديم المشورة اللازمة لها سواء اجتماعية او نفسية او قانونية من خلال أخصائيين مؤهلين أو من خلال التوعية الخارجية في الجمعيات الأهلية والقوافل واللقاءات الجماهيرية.
 

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