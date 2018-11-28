صور.. انتهاء ترميم معبد "الأخ منو" بالكرنك بعد عامين من العمل

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الترميم المصريين فى إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر العليا بقيادة عبد الناصر أحمد عبد العظيم مدير الإدارة، بإعادة الحياة وإظهار الألوان والجمال الساحر داخل صالة معبد "الأخ منو" فى معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، والذى شيده الملك تحتمس الثالث والذى يقع بالمنطقة المقدسة منذ بداية الأسرة 18 حتى عهد أمنحتب الرابع، وذلك بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

وفى هذا الصدد قال عبد الناصر أحمد عبد العظيم مدير إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر العليا، إن العمل بدء فى صالة "الأخ منو" فى شهر يونيو 2016، وتم العمل فى خلية نحل مميز من المرممين المصريين وقاموا فى البداية بإزالة الأسمنت الأسود الذى رممت به الأعمدة فى الستينات من القرن الماضى، واستبدالها ببطانة حديثة تتماشى مع لون الأثر، وذلك حسب الاتفاقيات العالمية فى مجالات ترميم الآثار، ووفرت الوزارة كافة المواد اللازمة للترميم، حتى يتم الإنتهاء من العمل فى الصالة بالكامل بجزئيها الجنوبى والشمالى.

ويضيف عبد الناصر عبد العظيم لـ"اليوم السابع"، أن العمل فى معبد "الأخ منو" بالكرنك، تم بأيادى مصرية وبصورة مميزة حيث تم ترميم السقف وتنظيف الألوان فى كافة أجزاء المعبد، وذلك باستخدام الأدوات المناسبة بحرص شديد للحفاظ على سلامة الآثار، كما تمت إزالة مونة الترميم القديمة التى تغطى حواف النقوش باستخدام ورق الصنفرة، وتم تنظيف الاسطح تنظيف ميكانيكى باستخدام الفرش والمشارط الدقيقة وكومبريسور الهواء لإزالة الأتربة من على سطح الأعمدة، كما تم تنظيف الأسطح كيميائياً لإزالة الاتساخ الذى يصعب إزالته ميكانيكياً، وهو حالياً مفتوح للسائحين للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية داخل المعبد المفتوح حديثاً.



























