"صحة الأقصر" تفتتح عيادة الخصوبة وعلاج العقم بالمستشفى العام.. الأحد المقبل

تشهد محافظة الأقصر، افتتاح عيادة الخصوبة وعلاج العقم بقسم النساء والتوليد بمستشفى الأقصر العام، صباح الأحد المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

ويقام حفل الافتتاح بحضور الدكتور أحمد حمزة رئيس وحده الاخصاب وعلاج العقم ورئيس وحده المناظير، والدكتور عبد الناصر حسن مدير عام مستشفى الأقصر العام، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العظيم استشارى ورئيس قسم النساء بالمستشفى.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حمزة رئيس وحدة الإخصاب وعلاج العقم، تعد هذه الوحدة هى أول وحده تنشأ بمستشفيات وزارة الصحة بالوجه القبلى، وهى مجهزة بجهاز الأشعة التليفزيونية السونار لتشخيص حالات العقم ومتابعه التبويض، وكذلك يتم إجراء جميع التحاليل للزوجة والزوج، أى جانب أجهزة المناظير الجراحية ومنظار الرحم وجميع الأجهزة لعلاج تأخر الإنجاب.