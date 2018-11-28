شيماء تحبس زوجها سنة بسبب تبديده "عفش المنزل" لشراء المخدرات

كتب أسماء شلبى

"استغل زوجى العزيز فرصة غضبى وذهابى إلى منزل والدى، وأخد كل جهازى وباعه علشان يشترى الحشيش اللى بيشربه"،.. هذه الكلمات هى ما استندت إليه "شيماء .ط" فى دعوى التبديد التى أقامتها ضد زوجها "عبد العزيز.س" أمام محكمة إمبابة، وطالبت فيها برجوع حقها بعد أن قام زوجها بسرقتها.

وقالت شيماء في دعواها "لم أكن أعلم أن زوجى مدمن على تعاطى الحشيش والمخدرات، وبعد أن اكتشفت ذلك للأسف كان الوقت قد مضى، وأصبحت حامل فلم أستطع الانفصال عنه وأكملت إلى أن بدأ فى سرقة أموالى وبيع ممتلكاتى الذهبية، وكل ذلك لشراء المخدرات التى يتعاطاها".

وأشارت الزوجة، إلى أنها قررت الانفصال وتركت المنزل، فاستغل الزوج فرصة عدم وجودها في لمنزل، وقام بسرقة جميع محتويات عش الزوجية، وقام ببيعه حتى أثاث المنزل، وجهازها، وقد حكمت المحكمة بالحبس لمدة سنة للزوج "عبد العزيز" وإلزامه بتعويض ورد حق الزوجة.