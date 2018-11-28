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شبهة جنائية وراء العثور على بائع فاكهة مصاب بطريق الفيوم ووفاته بمستشفى الهرم

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:06 م
شبهة جنائية وراء العثور على بائع فاكهة مصاب بطريق الفيوم ووفاته بمستشفى الهرم قتل وسرقة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على بائع فاكهة به عدة إصابات بطريق الفيوم، ومفارقته الحياة عقب نقله لمستشفى الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من مستشفى الهرم، بمفارقة بائع فاكهة الحياة عقب وصوله للمستشفى مصابا بعدة كسور وكدمات.

وتبين وجود شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وجارى تكثيف التحريات وجمع المعلومات، بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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