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شاهد فى دقيقة.. تاجر مخدرات يقتل طالبا بسبب "كاب" بالسلام

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. تاجر مخدرات يقتل طالبا بسبب "كاب" بالسلام الطالب
إعداد ــ أحمد حسنى
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واقعة مؤسفة شهدتها مدينة السلام، بعدما أقدم تاجر مخدرات على قتل طالب طعنا بمطواة  إثر خلاف بينهما على "كاب"، هاتفا "الصمت لغة العظماء"، استغل فيها القاتل ضعف وخوف الأهالى لينفذ مخططه الإجرامى ويقسم جسد الطالب نصفين لرفضه الاعتداء عليه وتسليمه "الكاب" الخاص به، وبالرغم من وجود عدد من الأهالى بموقع الحادث، إلا أنهم رفضوا جميعا مساعدة المجنى عليه، خوفا من القاتل تارة، والمساءلة القانونية تارة أخرى، ليذهب إلى المستشفى بعد نصف ساعة من الحادث، ليفارق الحياة على الفور.

ويستعرض "اليوم السابع" فى الفيديو التالى تفاصيل الجريمة.


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قسم شرطة السلام

تاجر مخدرات

عقوبة القتل العمد

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اليوم السابع بلس




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